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Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

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Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerden biri mezuniyet töreninde Arapça konuşma yaptı. Törendeki vatandaşlar tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Suriyeli öğrencinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin Arapça konuşma yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Bir kesim Arapça'nın evrensel bir olduğuna vurgu yapıp "Ne var bunda?" derken, bir kesim de Türk toplumunun asimile edilmeye çalışıldığını belirtip durumu sert bir dille eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Atatürk Üniversitesi Sosyal Medya Erzurum Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

MÜCAHİD:

arabça kuran dili olduğu için karşı çıkıyorlar, tıpkı çarşaflı komşusunu darbeden gibi. İslamı hatırlatıyor. Mesele suriyeli ukraynalı mülteci değil eskiye dayalı islamı sindirememe ve karşı olma problemi

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Kerem penbegül:

İngilizce konuşma yapsaydı sorun olmazdı mesele dil değil din

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VATANDAŞ:

he yavrum he. O kadar mületicide ingiliz zaten.

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Banu Çelik:

Ülkece daha kötü günler göreceğiz

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Mert Kafkas Sahin:

Yaşadığı ülkenin dilini bilmiyor mu bu?? Biliyor. Neden peki Arapça yapıyor konuşmasını?

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SUNSET null:

kabahati doğru adreste arayalım.

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Savaş Esentürk:

Arapça'ya karşı çıkıp İngilizceyi savunur hale gelmişiz Ya arkadaş Biz ne zaman Avrupa Birliği ülkesi olduk da İngilizceyi konuşmaya başladık

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Sokrates:

bilerek veya bilmeyerek iyice araplaştırılıyoruz türk özüne dönmeli orhun yazıtlarınaki gibi senin ilini ve töreni kim bozabilir?

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SALİH:

Özgür bir ülke istiyordunuz alın size özgürlük. Herkes kendi dilini konuşuyor işte. anlamak istiyorsanız öğrenin .

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