Sultanhisar'da 2026-27 Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okullar, 1 Eylül'de başlayacak 2026-27 eğitim öğretim yılına hazırlanırken, ekiplerin hazırlık çalışmaları sürüyor.

Eğitim alanındaki başarıları ile dikkat çeken illerden olan Aydın'da, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında hazırlıklar sürüyor. 17 ilkokul ve ortaokul, 26 lise, 24 okul ve kurum, 183 sınıfın bulunduğu Sultanhisar'da da öğrencilerin ferah, modern ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 1 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak olan ilçedeki 2 bin 942 öğrenci için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları da yerinde incelendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin heyecanına ve neşesine ev sahipliği yapacak sınıflarımızda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sultanhisar ilçemizde okullarımızın bakım, onarım ve hijyen çalışmaları gözden geçirildi. İlçe müdürümüzden şube müdürlerimize, okul yöneticilerimizden fedakar okul personelimize kadar tüm ekibimiz, evlatlarımızı en güzel şartlarda karşılamak için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Okullarımızı yeni döneme sevgiyle ve titizlikle hazırlayan tüm mesai arkadaşlarımıza emeği için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı