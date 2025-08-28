Sultangazi Belediyesi, 696 Öğrencinin Üniversiteyi Kazandığını Duyurdu

SULTANGAZİ Belediyesi, Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA), eğitim gören 36 öğrenci tıp fakültesine, 2 öğrenci pilotaja, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi başta olmak üzere 696 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini duyurdu.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), eğitim gören 696 öğrencinin üniversiteyi kazandığını açıkladı. 57 öğrenci; Boğaziçi, Koç, Sabancı, İTÜ, ODTÜ, Galatasaray ve YTÜ gibi üniversitelere yerleşti. 36 öğrenci tıp fakültesi, 2 öğrenci pilotaj, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi, 22 öğrenci hukuk fakültesi, 12 öğrenci psikoloji, 181 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültesi, 36 öğrenci eğitim fakültesi, 16 öğrenci yönetim bilişim sistemleri, 53 öğrenci ebe ve hemşirelik, diğer bölümlere ise 312 öğrenci girdi.

'İLÇEMİZİN GÖZ BEBEĞİ SEDA'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konuya ilişkin, "Hep SEDA'mız bizim ilçemizin gözbebeği kurumu diye söylüyoruz. Aldığı başarılara yer yıl yenisini eklerken, gerçekten verdiği eğitimin kalitesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yine güzel bir sonuç aldık. tıp fakültesi, pilotaj, eczacılık başta olmak üzere 696 öğrencimiz güzel bölümlere yerleşti. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine 57 öğrencimizi yerleştirmeyi başardık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra ailelerimizin de dershane masrafı yükünü almış oluyoruz. Başta kurumumuzun değerli öğretmenlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin üniversite hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Sultangazi'de yaşayan üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin hangi şehrinde okuyorsa, ulaşım masraflarını da belediye olarak biz karşılıyoruz. Her şey gençlerimiz için" dedi.