Sultangazi Belediyesi, 696 Öğrencinin Üniversiteyi Kazandığını Duyurdu

Sultangazi Belediyesi, 696 Öğrencinin Üniversiteyi Kazandığını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nde eğitim gören 696 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşti. Başkan Abdurrahman Dursun, SEDA'nın eğitim kalitesine vurgu yaparak, başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

SULTANGAZİ Belediyesi, Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA), eğitim gören 36 öğrenci tıp fakültesine, 2 öğrenci pilotaja, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi başta olmak üzere 696 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini duyurdu.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), eğitim gören 696 öğrencinin üniversiteyi kazandığını açıkladı. 57 öğrenci; Boğaziçi, Koç, Sabancı, İTÜ, ODTÜ, Galatasaray ve YTÜ gibi üniversitelere yerleşti. 36 öğrenci tıp fakültesi, 2 öğrenci pilotaj, 22 öğrenci eczacılık ve diş hekimliği fakültesi, 22 öğrenci hukuk fakültesi, 12 öğrenci psikoloji, 181 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültesi, 36 öğrenci eğitim fakültesi, 16 öğrenci yönetim bilişim sistemleri, 53 öğrenci ebe ve hemşirelik, diğer bölümlere ise 312 öğrenci girdi.

'İLÇEMİZİN GÖZ BEBEĞİ SEDA'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konuya ilişkin, "Hep SEDA'mız bizim ilçemizin gözbebeği kurumu diye söylüyoruz. Aldığı başarılara yer yıl yenisini eklerken, gerçekten verdiği eğitimin kalitesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yine güzel bir sonuç aldık. tıp fakültesi, pilotaj, eczacılık başta olmak üzere 696 öğrencimiz güzel bölümlere yerleşti. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine 57 öğrencimizi yerleştirmeyi başardık. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra ailelerimizin de dershane masrafı yükünü almış oluyoruz. Başta kurumumuzun değerli öğretmenlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin üniversite hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Sultangazi'de yaşayan üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin hangi şehrinde okuyorsa, ulaşım masraflarını da belediye olarak biz karşılıyoruz. Her şey gençlerimiz için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
'Suriye'ye harekat olacak mı?' sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt

"Suriye'ye askeri harekat" sorusuna YPG'yi endişelendirecek yanıt
Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.