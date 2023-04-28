Süleymanpaşa'da 12. Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 12. Üniversite Tanıtım Fuarı'na 59 üniversite katıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı fuar, öğrencilerin gitmek istedikleri üniversiteler hakkında bilgi alma fırsatı bulduğu bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Türkiye genelinden gelen 59 üniversitenin öğrenci adaylarıyla buluştuğu 12'nci Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı fuarda öğrenciler, gitmek istedikleri üniversiteler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Anadolu Lisesi iş birliğiyle 12'nci Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. İlçede sahil dolgu alanda kurulan alanda gerçekleştirilen fuara, 59 üniversite katıldı. Üniversitelerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe katılan sınav dönemindeki öğrenciler, üniversiteler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Fuarda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış kurdelesini kesti. Heyet, 59 farklı üniversite tarafından açılan stantları gezdi.