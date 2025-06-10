MEB'den 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav duyurusu

MEB'den 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayımladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayımladı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar, bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak. Sözlü sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde 'meb.gov.tr' adresinde yayımlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

60 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, 'Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın 'eitiraz.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.