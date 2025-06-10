MEB'den 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav duyurusu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayımladı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar, bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak. Sözlü sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde 'meb.gov.tr' adresinde yayımlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

60 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, 'Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın 'eitiraz.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapabilecek.