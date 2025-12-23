Haberler

Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Bir İngilizce öğretmeninin ders sırasında giydiği kıyafet sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı durumu normal bulurken, bazıları Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyerek tepki gösterdi.

  • Bir İngilizce öğretmeninin ders sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve tartışma yarattı.
  • Sosyal medya kullanıcıları öğretmenin giyim tarzı ve hal hareketleri hakkında farklı görüşler belirtti.
  • Bazı kullanıcılar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek konuyla ilgili adım atılmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir İngilizce öğretmeninin ders sırasında çekilen görüntüleri nedeniyle tartışma yarattı. Öğretmenin giyim tarzı ve hal ve hareketleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEYEN BİLE VAR

Videoyu izleyen bazı kullanıcılar öğretmenin kıyafetini normal ve abartısız bulduklarını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise bu şekilde ders anlatılamayacağını savundu. Tepki gösteren kullanıcıların bir kısmı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek konuyla ilgili adım atılması çağrısında bulundu.

"OKUL İDARESİ BUNA NASIL İZİN VERMİŞ?"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Rezalete bak, gri pijamasını giymiş derse giriyor. İnsan biraz da olsa mesleğine kıymet verir" ve "Okul idaresi buna nasıl izin vermiş?" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyalcin gundogan:

vah ükem vah. ne hale geldi. bu şimdi öğretmen öylemi?

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYaris6565:

Eğitime büyük bir darbe indirilmişte kimsenin bundan haberi yok artık savaş diye bir şey yok bir ülkeyi yok etmek istersen eğitimine ve ekonomisine darbeyi indir yeterlidir

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Okul özel okul,öğretmen de çok modern,laik,seküler.Daha ne istiyorsunuz?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Erkek öğrenci bu fahiseden nasıl ders dinleyecek.Agitim aşk yeri olmuş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakikat:

Sonrada bu çocuklar bundan ders alıp örnek alacak arkadaş ben şunu bilirim ağaç yaşkene egrilir küçük yaşta bu çocuklar ne öğrenirse öyle gider kişilik olarakta bilgi olarakta misal bir örnek vermek istiyorum ilk okulda öğretmenim öyle bir Mustafa Kemal aşığıdı ki bütün dünya o yaratmış haşa o kurtarmış gibi anlatırdı şimdi böyle büyüyen bı çocuk şuan hiçbir kusurunu görmez o kişi tapar resmen ve banada söver ama şunu belirtmek isterim ki sev veya sevme senin bileceğin ben sadace örnek verdim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

