Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir İngilizce öğretmeninin ders sırasında çekilen görüntüleri nedeniyle tartışma yarattı. Öğretmenin giyim tarzı ve hal ve hareketleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEYEN BİLE VAR

Videoyu izleyen bazı kullanıcılar öğretmenin kıyafetini normal ve abartısız bulduklarını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise bu şekilde ders anlatılamayacağını savundu. Tepki gösteren kullanıcıların bir kısmı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek konuyla ilgili adım atılması çağrısında bulundu.

"OKUL İDARESİ BUNA NASIL İZİN VERMİŞ?"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Rezalete bak, gri pijamasını giymiş derse giriyor. İnsan biraz da olsa mesleğine kıymet verir" ve "Okul idaresi buna nasıl izin vermiş?" ifadeleri dikkat çekti.