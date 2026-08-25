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Söke'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor: Vakıfbank İlkokulu'nda Çatı Tadilatı Sürüyor

Söke'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor: Vakıfbank İlkokulu'nda Çatı Tadilatı Sürüyor
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Aydın’ın Söke ilçesinde okulların yeni eğitim yılına hazırlanması için bakım ve onarım çalışmaları sürerken, Vakıfbank İlkokulu’nda devam eden çatı tadilatıyla öğrenciler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde okulların yeni eğitim yılına hazırlanması için bakım ve onarım çalışmaları sürerken, Vakıfbank İlkokulu'nda devam eden çatı tadilatıyla öğrenciler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Söke'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin daha güvenli öğrenme ortamlarında eğitim görebilmesi amacıyla okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Vakıfbank İlkokulu'nda sürdürülen çatı tadilatında da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulun fiziki yapısının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da okulu ziyaret ederek devam eden çatı tadilat çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda sürdürebilmesi amacıyla okullardaki hazırlıkların yeni eğitim yılı başlayana kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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