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Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü

Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri, atıklardan sanatsal ürünler yaparak il birincisi oldu. 50 bin mavi kapaktan denizaltı temalı duvar süslemesi hazırlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü.

Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Ortaokulu, Atıklardan Oluşturulan Ürünlerin Sergilendiği Mekanlar Yarışmasında il birincisi oldu. Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılması hedeflendi. İl genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu il birinciliği elde etti. Yarışma çerçevesinde öğrenciler, atıkları yeniden değerlendirerek sanatsal ve kullanılabilir ürünlere dönüştürdü. Hazırlanan eserler sergi alanlarında sunularak çevre farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Öğrenciler ayrıca yaklaşık 50 bin mavi kapaktan oluşan, deniz altını anlatan duvar süslemesi hazırlayarak geri dönüşümün sanata dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Öte yandan, Okul Müdürü İsmail Tılmaç, Müdür Yardımcısı Ali Arduç ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Davuca Tümer başta olmak üzere emeği geçen öğretmenler, öğrenciler ve veliler tebrik edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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