Sivrihisar Öğrenci Yurdu yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki öğrenci yurdunda, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yürütülen hazırlık ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

İlçede bulunan Sivrihisar Öğrenci Yurdu'nda, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala kapsamlı bakım, onarım ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilerin yeni döneme sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda başlamaları amacıyla yapılan hazırlıklar çerçevesinde ortak kullanım alanları, yemekhane ve yatakhaneler elden geçirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yurdun öğrencileri ağırlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı