Siverek'te satranç etkinliğine ilgi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık alanda düzenlenen satranç etkinliği yoğun ilgi gördü.

Yavuz Selim İlkokulu öncülüğünde Ofis Park'ta düzenlenen etkinliğe okul öğrencilerinin yanı sıra her yaştan vatandaş katılarak keyifli vakit geçirdi.

Proje Koordinatörü İrfan Topalan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin farklı kişilerle bir araya gelerek sosyalleşmelerini amaçladıklarını belirtti. Topalan, öğrencilerin hem farklı sporcularla karşılaşma fırsatı bulduğunu hem de yaklaşan yarışmalara hazırlandıklarını ifade etti. Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Binici ise bu tür etkinliklerin artmasının çocukların gelişimine katkı sağlayacağını kaydederek, katılım gösterenlere teşekkür etti. Okulun öğretmenlerinden Mahmut Çakmak da okul olarak amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, öğrencileri akıl ve zeka oyunlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Muhammed Talha Karaaslan satranç sayesinde yeni arkadaşlar edindiklerini ifade ederken, Suda Akbulut ise etkinlikte eğlenerek yeni hamleler öğrendiklerini söyledi. Okul idaresi, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

