Haberler

Siverek'te 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Siverek'te 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve hazırlık toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, eğitim süreçlerinin verimliliği ve okulların fiziki ile akademik hazırlıkları ele alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ile okulların yeni döneme hazırlık çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi, okulların fiziki ve akademik hazırlıklarının tamamlanması ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek