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Kursiyerler dini bilgilerini yarıştırdı

Kursiyerler dini bilgilerini yarıştırdı
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Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yetişkin Kur’an kursları temel dini bilgiler yarışmasının finali yapıldı. Yavuz Selim Camisi Kur’an Kursu birinci oldu.

Sivas İl Müftülüğü tarafından yetişkin Kur'an kursları arasında düzenlenen temel dini bilgiler yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Evciler, Kılavuz Mahallesi İstiklal, Selçuklu Yeşil, Seher Hatun ve Yavuz Selim Camisi Kur'an kursları yarıştı.

Kursiyerlere genel kültür, siyer, Kur'an tarihi ve ilmihal konularından 20 soru yöneltildi. Çekişmeli geçen final yarışması sonunda Yavuz Selim Camisi Kur'an Kursu birinci, Kılavuz Mahallesi İstiklal Cami Kur'an Kursu ikinci, Seher Hatun Kur'an Kursu ise üçüncü oldu.

Program sonunda dereceye giren kursiyerlere altın ve para ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, yetişkin Kur'an kurslarının önemine dikkat çekerek "Yetişkin Kur'an kurslarımız, temel dini ve ahlaki bilgilerin toplumun her kesimine doğru aktarılmasını sağlayan önemli eğitim kurumlarıdır. Kurslarımız aynı zamanda yetişkin hanımlar için dini eğitimin ötesinde, sosyal dayanışma ve sosyalleşme imkanı sunan önemli mekanlardır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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