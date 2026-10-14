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Sivas'ta tüm kademe okullarda deprem tatbikatı 81 ilde eş zamanlı yapıldı

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Sivas'ta tüm kademe okullarda deprem tatbikatı 81 ilde eş zamanlı yapıldı
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13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Sivas'taki tüm kademe okullarda uygulanan tatbikatta afet bilinci ve acil duruma hazırlık bilgileri verildi.

Sivas'ta tüm kademe eğitim kurumlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı", Sivas'taki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında da uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Sivil Savunma Birimi ve MEB AKUB iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatla afet bilincinin artırılması ve acil durumlara hazırlıklı olunması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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