Haberler

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Tanıtım Şenliği Düzenlendi

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Tanıtım Şenliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirme hedefleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen tanıtım şenliğinde, ahilik kültürü canlandırıldı, öğrenciler stantlarda ürünlerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik hedefleri doğrultusunda Sivas'ta düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Tanıtım Şenliği, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, öğrencilerin yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; ahilik kültürünü benimsemiş, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan, öğrencilerin sektörle daha erken buluşmalarını sağlayacak çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Programda konuşan Vali Vekili İhsan Maskar ise mesleki eğitimin üretim, istihdam ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, gençlerin geleceğe hazırlanmasında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Maskar, mesleki eğitimin gelişimine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Ahilik kültürünün temel değerlerini yansıtan Ahilik Şed Kuşatma Töreni canlandırıldı. Programın devamında Gençler Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Daha sonra Vali Vekili İhsan Maskar, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından açılan stantları ziyaret etti. Öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar, ürettikleri ürünler ve projeler hakkında bilgi verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı