Sivas'ta LGS heyecanı başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) heyecanı yaşadı. 8. sınıf öğrencileri, hedeflerinde ki liseye yerleşmek için ter döktü.

Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Sivas'ta da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) heyecanı başladı. Sınav saati öncesinde sınava gireceği okula giden öğrenciler, aileleri ile vedalaşarak sınav salonlarında yerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua ederek bekledi. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İlk oturumda 50 soru için sınava girecek öğrencilere 75 dakika süre tanındı. İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölümden oluşan ikinci bölümde öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanınacak.

"Kazanamasalar da bu bir son değil"

Heyecanlı olduklarını dile getiren Veli Sedat Uzgör, "Çocuğumuzun hakkında hayırlısı nasip ne ise o olur. İnşallah güzel bir yer kazanır, güzel yerlere gelir. Biraz heyecanlıyım büyük çocuğumda hiç heyecan olmadı ama bu sefer biraz heyecanlıyım. umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Çocukları gibi kendilerinin de büyük emek verdiklerini aktaran Veli Türkan Aksoy ise, "tabi ki heyecanlıyız bir yıl boyunca çocuklarımız emek verdiler. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Bizde onlarla birlikte emek verdik. Tabi her birinin gönlünde yatan okullar var umarım haklarında hayırlısı olur. İnancımız sonsuz inşallah rabbimin yardımıyla çocuklarımız gönüllerinde ki okulu kazanırlar. Anneler, babalarda çok heyecanlılar çocuklarla beraber aynı süreçte onlarda emek verdiler. Bu emeklerinin karşılığını almak için yüce rabbime dua ediyorlar umarımız hereksin duaları kabul olur. Biz çok heyecanlıyız tabi çocuğumuzun güzel okullara gidip iyi eğitim almasını istiyoruz. Ama kazanamasalar da bu bir son değil önleri açık olsun. Bu bir basamak bundan sonra ki basamaklarda da daha güçlü ve hızlı çıkarlar inşallah. Hepsinde başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı