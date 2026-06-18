Haberler

Öğrenciler il finalinde kıyasıya yarıştı

Öğrenciler il finalinde kıyasıya yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen Atasözü ve Deyim Avcıları Yarışması’nın Sivas finali yapıldı. Behrampaşa Ortaokulu il birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını teşvik etmek, dilimizin zenginliklerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Atasözü ve Deyim Avcıları Yarışması"nın Sivas finali gerçekleştirildi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl finalinde Behrampaşa Ortaokulu, 27 Haziran Ortaokulu, Alahacı Ortaokulu ve Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yarıştı. Yarışma sonunda Behrampaşa Ortaokulu il birincisi oldu.

Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu