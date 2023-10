Sivas İlkokul Öğrencileri Cumhuriyet Gazetesi Dağıttı

SİVAS'ta, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırladıkları gazeteleri, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganıyla vatandaşlara dağıttı.

Kent merkezindeki Kızılırmak İlkokulu 1E sınıfı öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırladılar. Hazırlanan gazeteler, Cumhuriyet Meydanı'nda 100 yıl öncesini canlandırarak 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganıyla vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, 1-E sınıfımızın yapmış olduğu etkinliği tanıttık. Çıkardığımız gazeteyi vatandaşlara ve esnaflara dağıttık. 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında okulumuzda farklı etkinlikler yaptık. Etkinliklerimizden birisi de farkındalık oluşması için gazete çıkarmaktı. Öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde Cumhuriyet'in yolunda devam ediyoruz. Farkındalık işe yarıyor. İnsanlar böyle şeylere olumlu yönde tepkiler gösteriyor. Biz de bu tepkilerden mutlu olduk. Bu mutluluğun keyfini yaşıyoruz dedi.

Öğrenciler ise, çıkardıkları gazeteyi dağıtmaktan mutlu olduklarını belirterek Cumhuriyet 100'üncü yılını kutladılar.