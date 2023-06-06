Şişli Belediyesi, Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası ile çevre bilincini artırdı

Şişli Belediyesi, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında en fazla ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve elektronik atık toplayan okulları, 'Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği'nde ödüllendirdi.

Şişli Belediyesi, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında en fazla ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve elektronik atık toplayan okulları, "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği"nde ödüllendirdi.

Şişli Belediyesi ile Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği halinde gerçekleştirilen "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası" bu yıl 11. kez gerçekleştirildi.

Projeyle, ilçe genelindeki 136 ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin çevre konusundaki farkındalığının artırılması amaçlanıyor. 1 Aralık 2022 ve 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam eden kampanyayla Şişli sınırları içinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liseler arasında en fazla ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve elektronik atık toplayan okullar ödüllendirildi. Okullara ödülleri ise "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği"nde taktim edildi.

Şişli Talat Paşa İlkokulu'nda düzenlenen törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Şişli Talatpaşa İlkokulu Müdürü Ahmet Yılmaz'ın yanı sıra, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, ödül alan okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Törende, çocukların ve gençlerin çevre bilincinin son derece yüksek olduğunu ve bu konuda yetişkinlere örnek olduklarını belirterek sözlerine başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, projenin hayata geçirilmesinde büyük emeklerinden dolayı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkürlerini iletti.

Okullara, topladıkları atık miktarları karşılığında bilgisayar, tablet, temizlik malzemesi, spor ekipmanları gibi ödüller verildi.

"Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası Çevre Günü Etkinliği"nde ayrıca; atık malzemelerinden yapılmış kıyafet defilesi, geri dönüşüm temalı sergi, dans ve halk oyunları gösterisi ile promosyon malzeme dağıtımı gibi birbirinden renkli aktiviteler de gerçekleştirildi.