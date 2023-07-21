Sırp öğrenciler Türkçe öğrenmek için Manisa'yı gezdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen öğrenciler, Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleşen gezide öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da öğrencilerle bir araya gelerek memnuniyetini dile getirdi.