Şırnak Üniversitesi'nde iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı
Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) açıkladığı 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi'nde iki bölüme öğrenci yerleşmedi.

Milyonlarca gencin merakla beklediği üniversite tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından üniversitelerin kontenjan durumu da netleşti.

İKİ GÖZDE BÖLÜM BOŞ KALDI

Yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği Bölümü için ayrılan 15 kişilik kontenjana hiçbir başvuru yapılmadı. Her iki bölüm tamamen boş kaldı.

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ'NİN YARISI DOLDU

Özellikle Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde de 21 kontenjandan 10'u doldu. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti.

Buna karşın üniversitenin diğer lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde kontenjanların tamamen dolduğu öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

niteliksiz eğitim ve gereksiz masraflar açılarak, o bölge gelişsin ve gelir kaynağı yapılan yerler kapatılsın. ülkede en fazla ünv sayısı 20 olmalı

