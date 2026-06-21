Haberler

Şırnak polisi zamanla yarıştı: Sınava geç kalan 12 öğrenci son dakikada yetiştirildi

Şırnak polisi zamanla yarıştı: Sınava geç kalan 12 öğrenci son dakikada yetiştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YKS'nin AYT oturumunda Şırnak polisi, sınava geç kalma riski bulunan 12 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınav merkezlerine zamanında ulaştırdı.

Yks'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanının yaşandığı Şırnak'ta polis ekipleri, sınava dakikalar kala yollara düştü. Zamanla yarışan ekipler, geç kalma riski bulunan 12 öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdı.

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sırasında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava yetişememe riski bulunan öğrenciler için seferber oldu. Bugün gerçekleştirilen AYT oturumunda il genelinde 42 okulda toplam 12 bin 229 öğrenci sınava katılırken, sınav öncesinde zamanla yarışan polis ekipleri, yardım talebinde bulunan öğrencileri ekip araçlarına alarak sınav merkezlerine ulaştırdı. Kent genelinde oluşturulan trafik ve asayiş ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sınava dakikalar kala yaşanan telaşta devreye giren ekipler, güzergahlarda hızlı şekilde hareket ederek geç kalma ihtimali bulunan 12 öğrenciyi sınav salonlarına zamanında yetiştirmeyi başardı. Dakikaların bile büyük önem taşıdığı sınav sabahında polis ekiplerinin özverili çalışması vatandaşlardan da takdir topladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, AYT oturumunun il genelinde huzur ve güven içerisinde devam ettiği belirtilerek, sınava geç kalma ihtimali bulunan 12 öğrencinin ekipler tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldığı ifade edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı