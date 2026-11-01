Şırnak'ta 7 öğrenci hafızlık belgesini düzenlenen programla aldı

Şırnak'ta Mehmet Emin Acar Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci, düzenlenen programla hafızlık belgelerini aldı.

Şırnak'ta dini eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Mehmet Emin Acar Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 7 öğrenci için belge takdim programı düzenlendi. Programa katılan Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Hafızlık eğitiminin sabır, disiplin, azim ve özveri gerektiren uzun bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, öğrencilerin bu süreci başarıyla tamamlamasının önemli bir kazanım olduğu belirtildi. Programda, hafızlık yolculukları boyunca öğrencilere rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerinin ve çocuklarının eğitimine destek veren ailelerin emekleri de takdir edildi. Öğrencilerin elde ettiği başarıda öğreticilerin gayreti ve ailelerin desteğinin önemli payı bulunduğu vurgulandı. Şırnak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci tebrik edilerek, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmeleri ve ilim yolculuklarını sürdürmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı