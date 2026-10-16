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Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEDES ile öğrencileri Malazgirt kampına uğurladı

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Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEDES ile öğrencileri Malazgirt kampına uğurladı
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Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEDES Projesi kapsamında öğrencileri Malazgirt kampına uğurladı. Kamp sayesinde gençlerin tarihi ve manevi mirası tanıması, kültürel farkındalık kazanması ve değerler eğitimini uygulamalı tecrübe etmesi amaçlanıyor.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında milli ve manevi değerleri yerinde idrak etmeleri amacıyla öğrencileri Malazgirt kampına coşkuyla uğurladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje çerçevesinde, gençlerin köklü tarihi ve manevi mirası yakından tanımaları, tarih bilinci ve kültürel farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Düzenlenen kamp programı süresince öğrencilerin hem tarihi mekanları inceleme fırsatı bulacağı hem de çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bilgi ve deneyimlerini artıracakları belirtildi. Gezi sayesinde gençlerin akranlarıyla kaynaşarak değerler eğitimini uygulamalı olarak tecrübe etmeleri amaçlanıyor.

Konuyla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kampın öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimine büyük katkı sunacağı vurgulanarak, "Öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayacak bu özel kamp programının son derece verimli geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimize ve rehber öğretmenlerimize hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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