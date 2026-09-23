Şırnak Cizre'de taşımalı eğitim güvenliği için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz" dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşabilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlık etti. Taşımalı eğitim kapsamındaki okul müdürleri ve servis taşımacılığı yapan yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, öğrencilerin ev ile okul arasındaki karayolu yolculuğunun eksiksiz ve güvenli şekilde planlanması masaya yatırıldı.

"Sıfır hata prensibiyle hareket etmekle mükellefiz"

Toplantıda konuşan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, taşımalı eğitimin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek okul idarecileri ile servis firmalarına uyarılarda bulundu. Çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan İke, "Devletimizin sunduğu imkanlarla evlatlarımızın eğitim hakkına güvenle erişmesi, her sabah evlerinden okullarına, akşam ise ailelerine huzurla dönmesi en temel önceliğimizdir. Eğitim ailemizin her bir ferdi ve iş ortaklarımız olan yüklenici firmalar, bu süreçte tam bir koordinasyon ve sıfır hata prensibiyle hareket etmekle mükelleftir. Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz; bu bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim vizyonu çerçevesinde değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, servis araçlarının teknik yeterlilikleri, şoförlerin uyması gereken kurallar, güzergah kontrolleri ve öğrencilerin iniş-biniş takibi detaylıca ele alındı. Sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantı sonrasında, taşımalı eğitim hatlarındaki denetimlerin yeni eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı