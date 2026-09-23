Haberler

Şırnak Cizre'de taşımalı eğitim güvenliği için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Cizre'de taşımalı eğitim güvenliği için koordinasyon toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Cizre'de taşımalı eğitimde öğrencilerin okullarına güvenle ulaşması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyon toplantısı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, servis firmalarına 'Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz' uyarısında bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz" dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşabilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlık etti. Taşımalı eğitim kapsamındaki okul müdürleri ve servis taşımacılığı yapan yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, öğrencilerin ev ile okul arasındaki karayolu yolculuğunun eksiksiz ve güvenli şekilde planlanması masaya yatırıldı.

"Sıfır hata prensibiyle hareket etmekle mükellefiz"

Toplantıda konuşan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, taşımalı eğitimin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek okul idarecileri ile servis firmalarına uyarılarda bulundu. Çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan İke, "Devletimizin sunduğu imkanlarla evlatlarımızın eğitim hakkına güvenle erişmesi, her sabah evlerinden okullarına, akşam ise ailelerine huzurla dönmesi en temel önceliğimizdir. Eğitim ailemizin her bir ferdi ve iş ortaklarımız olan yüklenici firmalar, bu süreçte tam bir koordinasyon ve sıfır hata prensibiyle hareket etmekle mükelleftir. Tek bir çocuğumuzun bile güvenliği riske atılamaz; bu bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim vizyonu çerçevesinde değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, servis araçlarının teknik yeterlilikleri, şoförlerin uyması gereken kurallar, güzergah kontrolleri ve öğrencilerin iniş-biniş takibi detaylıca ele alındı. Sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantı sonrasında, taşımalı eğitim hatlarındaki denetimlerin yeni eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Okulun yanındaki çöpte peş peşe patlama! Nedeni özel okulun laboratuvar kimyasalları çıktı

Çöpten peş peşe patlama sesi geldi! Sebebi okulun laboratuvarı
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Faturası 38 milyar lira
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı