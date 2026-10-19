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Şırnak Cezeri Kız Yurdunda jandarma öğrencilere madde bağımlılığı eğitimi verdi

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Şırnak Cezeri Kız Yurdunda jandarma öğrencilere madde bağımlılığı eğitimi verdi
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Şırnak'taki Cezeri Kız Öğrenci Yurdunda jandarma personeli, öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimle gençlerin bağımlılık konusunda farkındalık kazanması ve bilinçli hareket etmesi hedeflendi.

Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunda, jandarma personeli tarafından öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cezeri Kız Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Jandarma personeli tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda öğrencilere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim kapsamında, gençlerin bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılması ve bilinçli hareket etmelerinin desteklenmesi hedeflendi. GSB Şırnak Yurtları tarafından yapılan paylaşımda, Cezeri Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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