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Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
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Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliği ve Kastamonu Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklendiği belirtildi.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, eğitimde aksamalara neden oldu.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU'DA EĞİTİME ARA

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
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