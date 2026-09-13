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Sinop’ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Sinop’ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
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Sinop’ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sinop'ta yeni eğitim-öğretim yılında Sinop genelinde 159 okulda, 2 bin 860 öğretmen ve 31 bin 50 öğrenci ders başı yapacak. İl genelinde 100 okulda okul bahçe görevlendirmesi yapılırken, eğitim öğretim yılının ilk gününde 118 ekip ve 201 personel okul ve çevrelerinde görev alacak. Ekipler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerini sürdürecek.

Okul kolluk görevlileri, okul bahçe görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler de devam edecek. Uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş ve siber güvenlik başta olmak üzere öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek alanlarda ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerle öğrencilerin güven içerisinde eğitim görmelerinin, ailelerin ise çocuklarını güvenle okula göndermelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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