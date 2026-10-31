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Sinop’ta eğitimcilere güvenlik semineri

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Sinop’ta eğitimcilere güvenlik semineri
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Sinop’ta İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul ve kurum yöneticileri ile rehber öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul ve kurum yöneticileri ile rehber öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak ve olası riskleri erken fark etmek amacıyla gerçekleştirilen eğitime 268 eğitimci katıldı.

Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, gençlerin güvenliği ve huzurlu bir eğitim ortamının tesis edilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplam 268 okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) idarecisinin yer aldığı programda, uzman ekipler tarafından önemli konu başlıkları aktarıldı. Seminer kapsamında, Nihilizm (aşırıcılık) faaliyetleri, Gençleri olumsuz düşünce ve oluşumlara yönlendirebilen etkenler, Risklerin erken fark edilmesi ve önleyici yaklaşımlar, Çocukların ve gençlerin zararlı oluşumlardan korunmasında eğitimcilerin kritik rolü, detaylı bir şekilde ele alındı.

Emniyet yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında yetişmesini sağlamak ve toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bu tür bilgilendirme ve önleyici çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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