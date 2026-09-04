Sinop'ta 2026-2027 Eğitim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınacak tedbirlerin değerlendirildiği "Eğitim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan ve planlanan tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. İçişleri Bakanlığının çocuk ve eğitim güvenliği genelgesi doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin risk analizi temelinde planlanması ve erken uyarı mekanizmalarının etkin şekilde uygulanması değerlendirildi.

İl genelinde 100 okulda özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda, okul yönetimleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlı ve sürekli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca okullarda fiziki güvenliğin yanı sıra insan faktörü, dijital ortam ve kurumsal süreçleri kapsayan çok katmanlı güvenlik yaklaşımının güçlendirilmesi, şiddet eğilimi, sosyal uyum sorunları ve dijital tehditlerin erken tespitine yönelik izleme çalışmalarının artırılması konuları görüşüldü. Emniyet ve jandarma ekiplerinin okul ve çevrelerindeki denetimlerinin artırılması, okul servis araçları, şoförler ve rehber personele yönelik eğitim ve denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı.

Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ekiplerince okul önleri ve yaya geçitlerinde denetimlerin artırılması, hız kurallarına yönelik kontrollerin sıklaştırılması da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Okulların temizlik, düzen ve tertibinin sağlanması amacıyla il genelinde görevlendirilecek TYP personeline ilişkin çalışmaların yanı sıra öğretmen, öğrenci, veli ve rehber personele yönelik trafik, siber güvenlik, kişisel güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de değerlendirildi. Okul kantinlerinde hijyen, gıda güvenliği ve mevzuata uygunluğun düzenli şekilde denetlenmesine yönelik çalışmalar da toplantıda ele alındı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği, huzuru ve sağlığı bizim en önemli önceliğimizdir. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul içinde, okul çevresinde ve ulaşım güzergahlarında gerekli tüm tedbirleri titizlikle planladık" dedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kolluk birimleri, okul yönetimleri ve ilgili tüm kurumların tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacağını belirten Vali Özarslan, "Okul çevrelerindeki güvenlik ve trafik denetimlerinden servis araçlarına, siber tehditlerden uyuşturucuyla mücadeleye, gıda güvenliğinden öğrencilerimizin karşılaşabileceği sosyal risklerin erken tespitine kadar hiçbir alanı ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sinop Valiliği'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleri hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı