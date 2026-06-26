Sinop'ta öğrenciler karne sevinci yaşadı

Sinop'ta 157 okulda eğitim gören 30 bin 900 öğrenci, 2 bin 970 öğretmenin eşliğinde karne heyecanı yaşadı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı karne dağıtımıyla sona erdi. Karne heyecanının yaşandığı Sinop Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törende Vali Mustafa Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cebeci, öğrencilere karnelerini takdim ederek sevinçlerine ortak oldu. Halk oyunları gösterisi sonrası törende konuşan Vali Özarslan, karne gününün yalnızca öğrenciler için değil, büyükler için de özel bir anlam taşıdığını belirterek, "İlimizde 157 okulumuzda 30 bin 900 öğrenci bu karne sevinci yaşıyor. 157 okulumuzda, bütün öğrencilerimize hizmet eden 2 bin 970 öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akademik başarının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Özarslan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da ilimizde bütün kurum ve kuruluşlarımızda özellikle 157 okulumuzda bütün yönetici kadromuz, öğretmen kadromuzla çocuklarımızın hem akademik başarı yönünden hem de sportif, kültürel, manevi yönden, duygusal yönden güçlü ve kuvvetli bir şekilde geleceğe hazır hazırlaması yönünde gayret gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Karne töreni, öğrencilere karnelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı