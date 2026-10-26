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Sinop Kabalı'da köy çocukları bilim ve teknolojiyi uygulamalı atölyelerde keşfetti

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Sinop Kabalı'da köy çocukları bilim ve teknolojiyi uygulamalı atölyelerde keşfetti
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Sinop Üniversitesi, TÜBİTAK 4009 desteğiyle yürüttüğü Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde projesiyle Kabalı köyünde çocuklara robotik kodlama ve güneş enerjili araba atölyeleri sundu. Çocuklar, uygulamalı etkinliklerle deneyim kazanıp doğa yürüyüşünde bilimsel gözlemler yaptı.

Sinop Üniversitesince TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde" çocuklar, bilim ve teknolojiyi uygulamalı etkinliklerle keşfetti.

Sinop'un Kabalı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, robotik kodlama ve güneş enerjisiyle çalışan araba yapımı başta olmak üzere çeşitli bilimsel atölyelere katıldı. "Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde" uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanan çocuklar, doğa yürüyüşünde de bilimsel gözlemler yaparak çevreyi tanıma fırsatı buldu. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye Üstün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, çocukların bilime merakını ve keşfetme heyecanını artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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