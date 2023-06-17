İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sinema ve Film Akademisi mezunları sertifikalarını aldı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve MEDYAPIM ortaklığında yapılan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştiği belirtilen 'Sinema ve Film Akademisi', sertifika töreninin 2'ncisi 16 Haziran'da düzenlendi. Mart ayında başlayan ve 16 hafta süren eğimler sonunda başarılı olan kursiyerlere, tören ile sertifikaları verildi. Akademiyle; sektöre yapımcı, yönetmen ve senarist kazandırılması amaçlanırken oluşturulan iş birliğiyle başarılı kursiyerler sektörde istihdam edilerek sektöre yeni bir soluk kazandırılacak.

İAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifika törenine Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, MED Yapım Kurucusu Fatih Aksoy, MED Yapım Yapımcıları, Yönetmenleri, Senaristleri, sektör temsilcileri, üniversitemizin akademik ve idari personeli katıldı.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

Akademide ki teorik eğitimleri İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri verirken uygulama alanındaki eğitimleri ise MEDYAPIM'dan Fatih Aksoy, Mahir Tok, Gülümsün Özkök, Direnç Aksoy, Meltem Kayalı, Asena Bülbüloğlu, Merve Girgin, Emre Erkan, Kemal Hamamcıoğlu, Neslihan Yeşilyurt, Murat Öztürk ve Yusuf Pirhasan verdi.

"SEKTÖRDE YETİŞTİRİLEN İNSANA İHTİYAÇ ÇOK FAZLA"

Fatih Aksoy,30 yıl önce kurulduk. Biz işe hep çok yeni insanlar aldık. Üniversite yeni mezunları hem eğittik hem çalıştık. Sonra da bütün sektör o insanlara iş verdi. Bugün tv sektörünün önemli bölümü bizden yetişmiş oldu. Çok daha fazla talep olmaya başladı. Yani daha fazla insana ihtiyaç oldu. Ben de o yüzden Mustafa hocamıza danıştım. O da tabi hemen kabul etti. Burası yalnızca vakıf üniversitesi değil, en hızlı hareket eden ve herhangi bir yeni fikri kabul edip geliştiren bir üniversite. Dolayısıyla herkese teşekkür ederim" dedi.

"İSTİHDAM ORANI HER YIL DAHA DA YÜKSELECEK"

Fatih Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akademide ikinci yıl. İlk yıl 28, ikinci yıl 27 kişi mezun veriyoruz. Burada amacımız bunu ciddiyetle isteyen insanları alıp yetiştirmek. Bu yılın mezunları geçen yıldan daha da üst düzeyde ve daha parlak insanlar. Önümüzdeki yıllarda da böyle devam edecek. Buradaki mezunlar bizde işe başlamış oluyor. Bu mezunların kimileri hala hazırda bizde çalışıyor. Sektörde de bunun standart olmasını istiyoruz. Biz istihdam etmek istiyoruz. Ama edemediklerimizi de başka şirketlere yönlendirecek. Bu işin amacı şu; niye 27-28 kişi alıyoruz 128 kişi almıyoruz çünkü o kadar insanı istihdam edebiliriz. Her yıl buradan çıkan insanların aynı yıl sektörde çalışmaya başlayabilmesi bizim için önem taşıyor. İnşallah bu oran her yıl biraz daha yükselecek."

"DİZİ-FİLM SEKTÖRÜNDE BU İNSAN KAYNAĞI AÇIĞINI BU ŞEKİLDE KAPATMIŞ OLUYORUZ"

Doç. Dr. Mustafa Aydın yapılan işbirliği ile sektördeki yetişmiş eleman açığını kapattıklarını ifade ettiği değerlendirmesinde şu cümlelere yer verdi:

"Son dönemlerde Türkiye'nin dizi, film, eğlence ve kültür sektör ürünleri dünyanın her yerinden talep görmeye başlandı. Daha önce Brezilya dizileri söylenirdi şimdi dünyanın her yerinden herkes Türkiye dizilerini konuşur oldu. Fakat bu yüzden sektör bir sıkıntı ile karşılaştı. Talep doğrultusunda sektörde yetişmiş eleman ihtiyacı doğdu. Bu açığı da kapatmak için Medyapım ile bir araya gelerek birlikte bu akademiyi kurduk. Geçen yıl başlamıştık bu ikinci mezunlarımız oluyor. Bu çocuklarımız eğitimlerini hem teorik hem pratik olarak alıyorlar. Teorik eğitimlerini üniversitemizde daha sonra aldıkları teorik eğitimleri setlere giderek yapım şirketlerinde fiili olarak alıyorlar. Böylelikle daha mezun olmadan sektör tarafından iyi şartlarda işlere alınıyorlar. Dizi-film sektöründe bu insan kaynağı açığını bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımız ve işbirliğimiz umarım daha uzun yıllar devam edecek" şeklinde konuştu.