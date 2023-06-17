YKS'de geç kalan öğrenci: 'Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya'

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl görülen geç kalma manzaraları bu yıl da yaşandı. Sınava 5 dakika geç kalan Furkan Altun, "Gelecek yıl bir daha gireriz, ölümlü dünya" dedi. Baba İsmail Altun da oğluna tepki gösterip, "Sınava giriş kağıdını bile okumamışsın" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Turizm kenti Antalya'nın merkezinde liseler ve Akdeniz Üniversitesi sınav merkezi olarak belirlendi. Öğrenciler, aileleriyle birlikte üniversite kampüsünde beklemeye başladı. Saat 09.00'da kapıların açılmasıyla birlikte sınav salonlarına giriş başladı. Sınava girecekler tek tek üst aramasından geçirildi. Üzerlerinde takı bulunanlar, takıları çıkarıp yakınlarına teslim etti.

Oğlunun sene boyunca çok çalıştığını ve istediği mesleği kazanmasını dilediğini ifade eden İlknur Fidan, "Biz de çocuklar kadar heyecanlıyız. Emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Çocuklarımızın geleceği için umutla bekliyoruz, onun derdindeyiz" dedi. Bir başka veli Hüseyin Yörük de "Sınav süresi uzun, ortam müsait. Biz de fırsatı değerlendiriyoruz. Önemli olan çocuğumuzun başarılı olması. Bizde burada çayımızı kahvemizi ve yiyeceklerimizi alarak çocuklarımızın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.