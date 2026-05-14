Silifke'de genç yetenekler sahnede yarıştı

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Ortaokullar Arası Ses ve Sahne Performans Yarışması'nın finali büyük bir katılımla gerçekleşti. Öğrencilerin başarılı performansları izleyicilerden alkış aldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Ortaokullar Arası Ses ve Sahne Performans Yarışması'nın finali yoğun katılım ve büyük heyecan içerisinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sahne deneyimi kazanmaları ve müzikal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmada birbirinden başarılı performanslar sahnelendi. Final programında öğrenciler seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Şube Müdürü Bülent Akşahin, Silifke Öğretmenevi Müdürü Musa Eren ve Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin Şakar tarafından verildi.

Yarışma sonucunda TOKİ Ortaokulu öğrencisi Burak Can Yıldırım birinci olurken, Seyfettin Tatoğlu Ortaokulu öğrencisi İrfan Eren Çolak ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ravza Gül Akış üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü ise Atayurt Ortaokulu öğrencisi Fatma Şimşek'e verildi.

Programın sonunda ilçede görev yapan müzik öğretmenleri sahne alarak birlikte seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı. Coşkulu anların yaşandığı final programı izleyicilerden tam not aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
