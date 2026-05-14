Pervari'nin yerel değerleri fuarda tanıtıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Ormandalı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan toplam 11 projede, Ormandalı köyü ile Pervari ilçesinin yerel ürünleri, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Özellikle bölgede üretilen bal, dut, nar ve çeşitli doğal ürünlere yönelik hazırlanan çalışmalar fuarda ilgi gördü. Bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarda öğrenciler, yerel değerleri bilimsel çalışmalarla bir araya getirerek farkındalık oluşturdu.

Fuara ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bilim fuarının öğrencilerin özgüvenine, araştırma kültürüne ve yerel değerlere sahip çıkma bilincine katkı sunduğu belirtilerek emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı