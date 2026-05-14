Haberler

Pervari'nin yerel değerleri fuarda tanıtıldı

Pervari'nin yerel değerleri fuarda tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesindeki Ormandalı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı, yerel ürünlerin tanıtıldığı projelerle dikkat çekti. Öğrencilerin hazırladığı 11 proje, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Ormandalı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan toplam 11 projede, Ormandalı köyü ile Pervari ilçesinin yerel ürünleri, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleri tanıtıldı. Özellikle bölgede üretilen bal, dut, nar ve çeşitli doğal ürünlere yönelik hazırlanan çalışmalar fuarda ilgi gördü. Bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarda öğrenciler, yerel değerleri bilimsel çalışmalarla bir araya getirerek farkındalık oluşturdu.

Fuara ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bilim fuarının öğrencilerin özgüvenine, araştırma kültürüne ve yerel değerlere sahip çıkma bilincine katkı sunduğu belirtilerek emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refahiye'de dolu yağışı etkili oldu

Mayıs ayında dolu sürprizi! İlçe beyaza büründü
Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişi neyle suçlanıyor? 100 milyarlık para hareketi

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'yı 200 kişiyle gözaltına aldıran suçlama
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı
Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor

Bu takımı kim durduracak?