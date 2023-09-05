Seyhan Belediyesi Bilgi Evleri Sayısını Artırıyor

Seyhan Belediyesi'nin Covid-19 pandemisi döneminde uzaktan eğitim olanağı bulunmayan gençler için taziye evlerinin bir bölümünü dönüştürerek hizmete açmaya başladığı Bilgi Evleri'nin sayısı artıyor. İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde yapımı hızla süren inşaatların tamamlanmasıyla Bilgi Evleri'nin sayısı 15"e çıkmış olacak.

Sınırsız internet, bilgisayar, kütüphane, kaynak kitap, öğle yemeği, atıştırmalık, çay, kahve gibi hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği Bilgi Evleri'nde hem gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor hem de eğitimdeki açıklarını kapatmalarına yardımcı olunuyor.

KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE DE KATKI VERİLİYOR

Bilgi Evleri'ne devam eden gençler YKS, KPSS ve diğer sınavlara hazırlanırken, boş zamanlarında belediyenin spor tesislerinde verilen kurslara, kültürel gezilere, koro, drama ve halk oyunları çalışmalarına katılıp; Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde de dijital teknoloji olanaklarından yararlanarak becerilerini üretime dönüştürecek eğitimleri de alıyor.

"GENÇLERE YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR"

Bugünün dünyasında en önemli gücün bilgi olduğunu, gençlerin ise Türkiye'nin bugünü ve yarını olduğunu dile getiren Başkan Akif Kemal Akay, "Bilgi çağında gençlerimizi donanımlı, bilgi birikimi yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bilgi Evlerimize devam eden gençlerimizin belediyemizin tüm hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyor, onların ufuklarını genişletmelerini, sahip oldukları becerileri geliştirip, yaşamın farklı alanlarında üreten bireyler haline gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Farklı mahallelerde hizmete açtığımız Bilgi Evleri'mizin eğitim konusunda önemli bir ihtiyacı karşıladığını gördük. 'Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır' anlayışıyla Bilgi Evlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Akkapı, Bey, Dağlıoğlu, Dumlupınar, Fatih, Gülbahçesi, İstiklal, Mıdık, Yeşilevler, Yeşiloba, Yeşilyurt, Yeşilyuva'nın ardından çok kısa bir zaman içinde İsmetpaşa ve Mithatpaşa Bilgi Evlerimizi de hizmete açacağız. Gezici Bilgi Evimizle birlikte Bilgi Evi sayışımız 15'e ulaşacak" dedi.