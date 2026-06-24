Serebral palsi ile mücadelesini zaferle taçlandırdı 3,48 ortalama ile bölüm ikincisi olarak ALKÜ'den mezun oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı öğrencisi Büşra Gücük, serebral palsi ile mücadelesini zaferle taçlandırarak 3,48 ortalama ile bölüm ikincisi olarak ALKÜ'den mezun oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bu yıl ilham verici bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. ALKÜ Sağlık MYO Terapi ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi Büşra Gücük, serebral palsi ile mücadelesini akademik bir zaferle taçlandırarak 3,48 ortalama ile bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Gücük'ün mezuniyet törenine katılan ailesi de kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek mezuniyette duygu dolu anlar yaşandı.

"Engel hiçbir zaman bir engel değildir"

Mersin Anamurlu olan 20 yaşındaki Büşra Gücük, yedi aylık prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ayaklarından iki kez operasyon geçiren Büşra Gücük, zihinsel bir engeli olmamasına rağmen fiziksel zorluklarla çocuk yaşta tanıştı. Ancak bu durum onu yıldırmak yerine, kendi tedavisinin bir parçası olan sağlık alanına yönlendirdi. Fizyoterapi programını isteyerek seçtiğini belirten Büşra, kendi deneyimlerini profesyonel bilgiyle birleştirmeyi hedefledi. Eğitim hayatı boyunca çeşitli sosyal zorluklar ve ön yargılarla karşılaştığını ifade eden Gücük, geçmişte yaşadığı akran zorbalıklarına rağmen pes etmediğini dile getirdi. Büşra Gücük, "ALKÜ güzel bir yerdi. Kendi hastalığımdan dolayı sağlık bölümü istedim ve fizyoterapi bölümünü seçtim. Hocalarım bu hastalığım üzerinden bana çok yardımcı oldular, sürekli fizik tedavi almam gerektiğini söylediler. Zorlamadan da hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Çocukluk dönemlerimde zorbalıklar yaşadım. Bu normal bir süreç çünkü benden daha kötüleri de var. Stajda benden daha kötülerini gördüm ve bu halime şükrettim. Engel hiçbir zaman bir engel değildir" dedi.

Başarı azimle geldi

Bölüm ikinciliğine giden yolda disiplini elden bırakmadığını söyleyen Gücük, "Bu başarının sırrı ailemin desteği, hocalarımın desteği ve düzenli olarak çalışmam oldu. En önemlisi ise mücadele ve azim. Azim olmadan ve düzenli çalışma olmadan başarı olmuyor." dedi. Hedeflerini anlatan Gücük, gelecekte güzel bir klinik açmak ve insanlara fizik tedavi konusunda en iyi şekilde yardımcı olmak olduğunu belirtti. Gücük, konuşmasında önemli bir mesaj vererek, "Herkes bir hastalığı varsa bunu saklamak yerine, özgüvenli bir şekilde her şeyi başarabileceklerini, hiçbir zorluk olmadığını ve bu zorlukların aşılabileceğini bilmelerini tavsiye ederim. Azim ve mücadele gerekiyor, aile desteği çok önemli." dedi. Büşra Gücük, bu süreçte kendisine desteklerini tam veren başta ailesine, öğretmenlerine ve üniversite hocalarıyla arkadaşlarına yürekten teşekkür etti. Mücadele gücü ve aile desteğinin her şeyin anahtarı olduğunu hatırlatan Büşra Gücük, ALKÜ'den sadece bir diploma ile değil, bir başarı sembolü olarak ayrılmanın gururunu yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı