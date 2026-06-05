Haberler

El emeği ürünler büyük beğeni topladı

El emeği ürünler büyük beğeni topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi. Açılışta hayat boyu öğrenmenin önemi vurgulandı.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, hayat boyu öğrenmenin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları, kültürel ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, serginin açılışında yaptığı konuşmada hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin öğrenmeyi hayatın her anına yaymak olduğunu belirten Kayaokay, Halk Eğitimi Merkezi olarak "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kayaokay, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda açılan kurslarla bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını belirterek, "Medeniyetimizin değerlerini, kültürel mirasımızı ve milli kimliğimizi yaşatan kurslarımızla bir yandan geleneklerimizi gelecek nesillere aktarıyor, diğer yandan çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yıl boyunca hazırlanan çalışmaların sergilendiği etkinliğin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, daire başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan el emeği ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, program protokol üyelerinin stantları ziyaret edip kursiyerlerden bilgi almasıyla devam etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Edirne'de eylemin sürdüğü maden tesisinde yangın çıktı

Edirne'de işçilerin grev yaptığı madende korkutan yangın
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı