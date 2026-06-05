El emeği ürünler büyük beğeni topladı

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, hayat boyu öğrenmenin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el sanatları, kültürel ve sanatsal çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, serginin açılışında yaptığı konuşmada hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin öğrenmeyi hayatın her anına yaymak olduğunu belirten Kayaokay, Halk Eğitimi Merkezi olarak "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kayaokay, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda açılan kurslarla bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını belirterek, "Medeniyetimizin değerlerini, kültürel mirasımızı ve milli kimliğimizi yaşatan kurslarımızla bir yandan geleneklerimizi gelecek nesillere aktarıyor, diğer yandan çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yıl boyunca hazırlanan çalışmaların sergilendiği etkinliğin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, daire başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan el emeği ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, program protokol üyelerinin stantları ziyaret edip kursiyerlerden bilgi almasıyla devam etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı