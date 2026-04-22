Şehit öğretmen ve öğrenciler için lokma hayrı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki okulda meydana gelen saldırıda şehit olan öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için Sarıgöl Hükümet Konağı önünde lokma hayrı düzenlendi. Etkinlikte dualar okunarak şehitler rahmetle anıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumdaki önemine vurgu yaparak duygusal ifadeler kullandı.

Yıldırak, "Bugün burada, yüreğimizi derinden sarsan acı bir kaybın ardından bir araya geldik. Vatanına, milletine ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet ederken şehit olan kıymetli öğretmenlerimiz ve hayatlarının baharında aramızdan ayrılan öğrencilerimiz için lokma hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimiz; sadece ders anlatan değil, bir nesli inşa eden, umut aşılayan, yol gösteren rehberlerdir. Onların emekleriyle büyüyen her evlat, bu ülkenin yarınlarına bırakılmış en değerli mirastır. Öğrencilerimiz ise hayallerin, umutların ve tertemiz bir geleceğin simgesidir. Bugün dağıttığımız lokmalar; bir hayırdan öte, bir vefa, bir dua ve bir hatırlayıştır. Her bir lokmada onların aziz hatırasını yaşatıyor, dualarımızla onları anıyoruz. Rabbim, şehitlerimizin makamını ali eylesin, mekanlarını cennet kılsın. Geride kalan ailelerine sabır, metanet ve güç versin. Bizlere düşen en büyük görev ise onların emanetine sahip çıkmaktır. Eğitimimize, çocuklarımıza ve değerlerimize daha sıkı sarılarak onların bıraktığı yerden yürümeye devam etmektir. Bu vesileyle, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, yapılan hayrın kabul olmasını diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah kabul etsin." dedi.

Düzenlenen anma programına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte vatandaşlara lokma ikram edildi, şehitler için dualar edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı