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Geleceğin iletişimcileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Geleceğin iletişimcileri mezuniyet heyecanı yaşadı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Dereceye girenlere başarı belgeleri verilirken, öğrenciler kep atarak diplomalarını aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, mezunlar diplomalarını alarak kep attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa öğretim üyeleri, basın mensupları ve öğrencilerin aileleri katıldı. Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, mezun öğrencilere de diplomaları verildi. Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından gerçekleştirilen kep atma seremonisiyle sona erdi.

"Her zaman destek için hazırız"

Programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün 15'inci mezunlarımızı vermek için toplanmış bulunuyoruz. Değerli gençler, sizin büyümenize ve yetişmenize katkı sağlayan ailelerinize teşekkür ederim. Bizler 4 yılın sonunda sizleri mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Biz onların bir telefon kadar uzaklıklarındayız ve onlara her zaman destek olmak için bekliyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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