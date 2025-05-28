SBÜ Rektörü: 'Huzuru Bozmaya Kalkan Giremeyecek'

SBÜ Rektörü: 'Huzuru Bozmaya Kalkan Giremeyecek'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İnofest 2025 ödül töreninde üniversite huzurunu koruma kararlılığını vurguladı. Öğrencilerin geleceği için her türlü eylem ve huzur bozmaya karşı önlem alınacağını açıkladı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) tarafından düzenlenen İnofest 2025'in ödül töreninde konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrencilerin yenilikçi ve bilimsel projelerini yarıştırdığı İnofest 2025'in ödül töreni bugün gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "İki cümle söyleyeyim. Sevgilerin karşılıklı olduğu, otun, bitkinin, çiçeğin bile güneşe, yağmura ve doğanın hareketlerine göre hareket ettiği, böceğin ya da diğer bütün canlıların birbirleriyle kurdukları iletişimle, birbirlerine sevgi ya da kavga unsuru olduğu, tüm canlıların ruhsal bedensel ve fiziksel ileti içerisinde olduğu bir dönemde, bir üniversite külliyesindeyiz. Üniversite külliyesinin tanımı, öğrencinin tanımı, üniversite külliyesinin varlık nedeni, akademisyen olmak veya bir lisans mezunu, yüksek lisans, ön lisans mezunu olmanın tanımları bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında değil, dünyanın beynelmilel tüm kavramları içerisinde belli. Öğrenci nedir? Üniversite nedir? Öğretim üyesi nedir? Külliye nedir? Sokak nedir? Meydan nedir? Bunların hepsi tanımlıdır. Bu tanımların içerisinde birbirimizle yaşamımızı mutlu ve amacına uygun sürdürmek zorundayız" dedi.

'BU ÜNİVERSİTENİN DIŞ DUVARLARINDAN İÇERİYE GİRME ŞANSI YOK'

Prof. Dr. Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bizim üniversitemizin külliyesi arınmış, temizlenmiş, tanımlanmış ve Türkiye'nin en nadide üniversitesi ve en zeki çocukların okuduğu bir üniversite. Bu nedenle İnofest, Sporfest, Teknofest gibi gelecek üzerine akıl yürüten siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde, açıken ve net olarak söylüyorum, bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozmasıyla 14 bin 985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu

Ünlü rapçi tahliye edildi! İlk işi bakın ne oldu...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.