Haberler

Batman'da Kütüphane Ziyaretlerinde Rekor: Sason 6 Ayda 93 Bin 600 Ziyaretçi Ağırladı

Batman'da Kütüphane Ziyaretlerinde Rekor: Sason 6 Ayda 93 Bin 600 Ziyaretçi Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason İlçe Halk Kütüphanesi, yılın ilk 6 ayında 93 bin 600 ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi gördü. TÜİK verilerine göre Batman, yıllık 2 milyon 375 bini aşan kütüphane ziyaretiyle Türkiye genelinde 2'nci, nüfusa oranla kütüphane kullanımında ise 1'inci sırada yer aldı. Sason'daki bu yoğun ilgi, ilçede okuma ve araştırma kültürünün güçlendiğinin bir göstergesi oldu.

Batman'da, Sason İlçe Halk Kütüphanesi, yılın ilk 6 ayında 93 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği kütüphane, kitap okumanın yanı sıra araştırma ve eğitim faaliyetleriyle de ilçenin önemli bilgi merkezlerinden biri oldu. TÜİK verilerine göre Batman, yıllık 2 milyon 375 bini aşan kütüphane ziyaretiyle Türkiye genelinde 2'nci sırada yer aldı. Nüfusa oranla kütüphane kullanımında ise Batman Türkiye birincisi oldu.

Kent merkezindeki kütüphanelerin yanı sıra ilçelerden gelen ziyaretçi sayıları da bu başarıya katkı sağladı. Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nin 6 ayda ulaştığı 93 bin 600 ziyaretçi, bu katkının önemli göstergelerinden biri oldu.

Sason'daki yoğun ilgi, ilçede okuma, araştırma ve öğrenme kültürünün güçlendiğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!

Gülben Ergen’in lüks hayatına ters alışkanlığı şaşırttı!
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Bir ilimizde denize girmek yasaklandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü teknik adamın acı günü! Spor camiası oradaydı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri

İşte eşini ve eniştesini katleden zanlının ilk sözleri
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar