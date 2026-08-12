Batman'da Kütüphane Ziyaretlerinde Rekor: Sason 6 Ayda 93 Bin 600 Ziyaretçi Ağırladı

Batman'da, Sason İlçe Halk Kütüphanesi, yılın ilk 6 ayında 93 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği kütüphane, kitap okumanın yanı sıra araştırma ve eğitim faaliyetleriyle de ilçenin önemli bilgi merkezlerinden biri oldu. TÜİK verilerine göre Batman, yıllık 2 milyon 375 bini aşan kütüphane ziyaretiyle Türkiye genelinde 2'nci sırada yer aldı. Nüfusa oranla kütüphane kullanımında ise Batman Türkiye birincisi oldu.

Kent merkezindeki kütüphanelerin yanı sıra ilçelerden gelen ziyaretçi sayıları da bu başarıya katkı sağladı. Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nin 6 ayda ulaştığı 93 bin 600 ziyaretçi, bu katkının önemli göstergelerinden biri oldu.

Sason'daki yoğun ilgi, ilçede okuma, araştırma ve öğrenme kültürünün güçlendiğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı