Sason'da YKS'ye girecek öğrencilere moral programı düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Sason Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda, öğrenciler sınav öncesinde moral depoladı. Sason Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere yemek ikram edilirken, müzik eşliğinde çiğ köfte etkinliği de düzenlendi. Programla, öğrencilerin eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olan YKS'ye motivasyonu yüksek bir şekilde girmeleri amaçlandı.

Programda konuşan Kaymakam Furkan Başar, öğrencilerin gelecekte ülkeye önemli katkılar sağlayacak meslekleri icra edeceklerine inandığını belirterek, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Daha güzel üniversitelerde eğitim alarak hem kendinize hem de ülkemize değer katacağınıza inanıyorum. Hepinize YKS'de başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler, kendileri için düzenlenen moral programından duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı