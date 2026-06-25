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Sarıgöl'de İlkokullar Arası Bilgi Yarışması'nda Şehit Esin Akay İlkokulu Şampiyon

Sarıgöl'de İlkokullar Arası Bilgi Yarışması'nda Şehit Esin Akay İlkokulu Şampiyon
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası bilgi yarışmasında Şehit Esin Akay İlkokulu birinci oldu. Dadağlı İlkokulu ikinci, Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren okullara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından takdim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası bilgi yarışmasında Şehit Esin Akay İlkokulu birinciliği elde etti. Büyük heyecana sahne olan yarışmada dereceye giren okullar ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası bilgi yarışmasında Şehit Esin Akay İlkokulu birinci olarak ilçenin bilgi şampiyonu oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası bilgi yarışması, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergilediği çekişmeli anlara sahne oldu. Yapılan yarışmalar sonunda Şehit Esin Akay İlkokulu birinci olurken, Dadağlı İlkokulu ikinci, Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara kupa ve ödülleri Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından takdim edildi.

Şampiyon okulun müdürü Mehmet Altıntaş, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, "Yarışmayı birinci olarak tamamlayan öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimiz Gizem Bengisu Çeşme ve Sedat Aydın'a teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cezmi Yıldırak hocamızın verdiği son şampiyonluk kupasının okulumuza nasip olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Müdürümüzün ilçemize yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz." dedi.

Öğrencilerin bilgi düzeylerini artırmak ve akademik başarılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, ödül töreninin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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