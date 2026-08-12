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Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü'nden Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü'nden Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne Ziyaret
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, şube müdürleriyle birlikte Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını inceledi. Okulun fiziki durumu, bakım onarım çalışmaları, eğitim istatistikleri ve personel durumu hakkında brifing alan Demirtaş, eğitim kalitesini artırmaya yönelik projeleri değerlendirdi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, şube müdürleriyle birlikte Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile birlikte ilçedeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş ve beraberindeki heyet; okulun fiziki durumu, yürütülen bakım ve onarım çalışmaları ile son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri hakkında brifing aldı. Görüşmede ayrıca öğretmen ve personel durumu, Okul Aile Birliği hesapları ile 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'na yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Rehberlik ve denetim çalışmaları çerçevesinde eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik planlanan projeler hakkında okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve titizlikle sürdürülmesinin önemini vurgulayan Müdür Demirtaş, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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