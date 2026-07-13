Göreve başlar başlamaz ilk durağı yeni okul oldu

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yıldıray Demirtaş, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yapımı tamamlanan Yeniköy İlkokulu'na gerçekleştirdi. Demirtaş, okulda incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Yıldıray Demirtaş, göreve başlamasının ardından ilk saha ziyaretini yapımı tamamlanan Yeniköy İlkokulu'na gerçekleştirdi.

Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile birlikte Yeniköy İlkokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul binasında incelemelerde bulunarak eğitim-öğretim öncesi son durumu yerinde değerlendirdi.

Okulun fiziki yapısı ve hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Demirtaş, öğrencilerin modern ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında yapımı tamamlanan okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Demirtaş, eğitim yatırımlarına katkı sunan ve okulun yapımında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

İncelemelerin ardından okulda yürütülen hazırlıkların yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlanması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı