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Sarıgöl'de Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Çanakçı okullarında öğretmenlerle buluştu

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Sarıgöl'de Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Çanakçı okullarında öğretmenlerle buluştu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret edip öğretmenlerle görüştü. Görüşmede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen uygulamalar ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen eğitim uygulamaları ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle eğitim-öğretim faaliyetleri üzerine sohbet eden Demirtaş, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini destekleyen eğitim uygulamalarının önemi vurgulandı.

Eğitimin niteliğinin artırılması ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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