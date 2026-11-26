Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, eğitim hayatına yıllarını adayan emekli öğretmenler onuruna yemek programı düzenlendi. Programda geçmiş yıllara ait hatıralar paylaşılırken, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen katıldı. Programda emekli öğretmenlerle sohbet edilerek eğitim hayatına dair hatıralar yad edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, emekli öğretmenlerin yetiştirdikleri nesiller ve eğitime kazandırdıkları değerlerle her zaman saygı ve minnetle anılacağını belirterek, "Eğitime verdikleri emek, yetiştirdikleri nesiller ve bıraktıkları değerli izlerle her zaman saygı ve minnetle anacağımız emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Emekleri unutulmaz, hatıraları daima başımızın tacıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı