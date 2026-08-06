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Sarıgöl'de Yeni Milli Eğitim Müdürü Demirtaş'tan Personel ve Okul Ziyareti

Sarıgöl'de Yeni Milli Eğitim Müdürü Demirtaş'tan Personel ve Okul Ziyareti
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, göreve başlamasının ardından kurum personeliyle bir araya geldi. Demirtaş, okul ziyaretleriyle sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, göreve başlamasının ardından kurum personeliyle bir araya geldi. Demirtaş, okul ziyaretleriyle sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, göreve başlamasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kurumun işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Demirtaş, memurlar odasında görev yapan personelle bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Personelin görüş ve taleplerini dinleyen Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Göreve kısa süre önce başladığını belirten Demirtaş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ziyaretlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

Demirtaş, "İlçemize yeni atandım. Okullar açılmadan önce tüm okullarımızı ziyaret ederek eğitim camiamızla bir araya gelmek istiyoruz. Birlikte görev yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit edip ortak akılla çözüm üretmeyi planlıyoruz." dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kurumun işleyişine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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