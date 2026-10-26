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Şaphane MYO'da öğrencilere AFAD gönüllüsü eğitmenliğinde afet farkındalığı anlatıldı

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Şaphane MYO'da öğrencilere AFAD gönüllüsü eğitmenliğinde afet farkındalığı anlatıldı
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DPÜ Şaphane MYO öğrencilerine yönelik eğitimde bireysel afet farkındalığının önemi vurgulandı. Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan eğitmenliğindeki eğitimde öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi hedeflendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, bireysel afet farkındalığının önemi vurgulandı.

Şaphane MYO Öğretim Üyesi ve Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan'ın eğitmenliğinde, Destek AFAD Gönüllüsü Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, bireysel afet farkındalığının önemi üzerinde duruldu.

Eğitimle öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve bireysel farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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